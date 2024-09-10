Путин заявил о планах укреплять флот и его ядерную составляющую

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет и далее укреплять отечественный Военно-морской флот (ВМФ), не исключая его ядерную составляющую, заявил президент Владимир Путин во время видео-конференц-связи с участниками командно-штабных учений «Океан-2024».

«Мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую», — сказал Путин.

Он добавил, что речь идет о развитии всех видов и родов войск, совершенствовании подготовки экипажей кораблей, частей на берегу и авиации «с учетом реального боевого опыта».

Ядерное оружие несут морские стратегические ядерные силы ВМФ России. По информации «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2023 году российский стратегический флот располагает 11 действующими ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими). Пять из них относятся к проекту 667БДРМ «Дельфин», шесть — к проекту 955 «Борей», из которых три — это модернизированный проект 955А «Борей-А».

Кроме того, в России продолжают разрабатывать беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, который сможет нести торпеду с ядерным боезарядом. Ранее известный как «Статус-6», этот проект позже получил название «Посейдон».