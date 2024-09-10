 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил о планах укреплять флот и его ядерную составляющую

Путин: Россия продолжит укреплять ВМФ, включая его ядерную составляющую
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия будет и далее укреплять отечественный Военно-морской флот (ВМФ), не исключая его ядерную составляющую, заявил президент Владимир Путин во время видео-конференц-связи с участниками командно-штабных учений «Океан-2024».

«Мы продолжим укреплять наш Военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую», — сказал Путин.

Он добавил, что речь идет о развитии всех видов и родов войск, совершенствовании подготовки экипажей кораблей, частей на берегу и авиации «с учетом реального боевого опыта».

Главком ВМФ заявил о создании соединений на Азовском море
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ядерное оружие несут морские стратегические ядерные силы ВМФ России. По информации «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 2023 году российский стратегический флот располагает 11 действующими ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими). Пять из них относятся к проекту 667БДРМ «Дельфин», шесть — к проекту 955 «Борей», из которых три — это модернизированный проект 955А «Борей-А».

Кроме того, в России продолжают разрабатывать беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой, который сможет нести торпеду с ядерным боезарядом. Ранее известный как «Статус-6», этот проект позже получил название «Посейдон».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

Мантуров усомнился в возвращении западных автоконцернов в Россию

Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»

Шойгу исключил переговоры, пока ВСУ не будут «выкинуты» из России

ПВО за ночь сбила 144 украинских беспилотника. Карта

Результаты губернаторских выборов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин ВМФ ядерное вооружение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Две атомные подлодки войдут в состав ВМФ до конца 2024 года
Политика
МИД Абхазии опроверг планы по открытию в республике базы ВМФ России
Политика
Ледокол «Евпатий Коловрат» приняли в состав ВМФ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Ученые рассказали о последствиях выброшенного Солнцем облака плазмыОбщество, 16:57
Уехавший на фронт и объявленный в розыск мэр ушел в отставкуПолитика, 16:52
Британия расширила санкции против РоссииПолитика, 16:48
Патриарх Кирилл освятил отреставрированный 180-летний храм в СПбГУОбщество, 16:27
Путин заявил о планах укреплять флот и его ядерную составляющуюПолитика, 16:26
Путин обвинил США в провоцировании гонки вооруженийПолитика, 16:25
Госдеп анонсировал дополнительные санкции против Ирана из-за ракетПолитика, 16:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Путин объявил о начале самых масштабных за 30 лет военно-морских ученийПолитика, 16:16
Путин 11 сентября обсудит с кабмином развитие Калининградской областиПолитика, 16:15
Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юаняхИнвестиции, 16:14
«Динамо» продлило контракт с футболистом сборной РоссииСпорт, 16:05
Премьер Венгрии Орбан смог похудеть после тренировок «русским методом»Общество, 16:02
В Казахстане поддержали Черчесова после разгромного поражения от СловенииСпорт, 15:58
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:57