Путин не исключил изменения ядерной доктрины России

Использование ядерного оружия может повысить скорость достижения стоящих перед Россией задач, но здоровье военных — важнее, заявил Путин. При этом он не исключил изменения в ядерной доктрине, назвав ее «живым инструментом»

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Викторов / Фонд Росконгресс)

Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации, однако в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена, заявил Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024.

Он подчеркнул, что ядерное оружие применяется в исключительных случаях и Россия сегодня способна провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет. В то же время глава государства не исключил возможность изменения ядерной доктрины: «Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений».

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Путин также согласился с модератором, что использование ядерного оружия может повысить скорость достижения стоящих перед Россией задач, но еще важнее — здоровье российских военных на фронте. «Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно, но это прямо пропорционально с потерями. И, понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость — это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», — отметил президент.

Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре: Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;

противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства. При необходимости, уточняется в документе, президент России принимает решение об использовании ядерного оружия и может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

После начала российской спецоперации на Украине о риске начала ядерной войны или третьей мировой неоднократно говорили и западные, и российские политики. Так, в прошлом декабре президент США Джо Байден заявил, что Путин после «взятия Украины» может атаковать страны Североатлантического альянса. Его заявление прозвучало в контексте обращения к конгрессменам с просьбой утвердить пакет помощи для Украины, который те не могут согласовать с осени.

Путин в ответ указал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому слова Байдена — «чушь полная». По его словам, у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — заверил он.

Вместе с тем глава государства неоднократно предупреждал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. В своем послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину, напомнив об оружии России, которое «может поражать цели на их территории». В середине марта он заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.