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Политика ,  
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Рябков заявил об изменениях госполитики в области ядерного сдерживания

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия скорректирует Основы государственной политики в области ядерного сдерживания в связи с изменениями ядерной доктрины страны, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Он уточнил, что сценарии, при которых допускается обращение к ядерному оружию как к мере военного воздействия, прописаны в военной доктрине. Кроме того, документ об основах госполитики в ядерном сдерживании конкретизирует параметры и условия соответствующих действий. «И на данный момент внимание у нас сфокусировано именно на втором документе», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Накануне Рябков заявил об изменениях в российской ядерной доктрине на основе анализа последних конфликтов и действий Запада. По его словам, эта работа находится в продвинутой стадии, однако точных сроков дипломат не назвал.

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О том, что власти России задумались о возможных изменениях в ядерной доктрине, заявил президент Владимир Путин в июне 2024 года. Он отметил, что это связано с появлением новых элементов, связанных с «понижением порога применения ядерного оружия» со стороны «вероятного противника». По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности».

В июле Рябков заявил, что в ядерную доктрину России необходимо внести «концептуальные дополнения и корректировки», поскольку ситуация вокруг конфликта Москвы и Киева показала, что «ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере».

Теги
Сергей Рябков МИД ядерное сдерживание ядерная доктрина
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