Столтенберг не увидел необходимости в изменении ядерной доктрины НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никакой необходимости в пересмотре блоком своей ядерной доктрины. Об этом он сказал в интервью японской газете Yomiuri в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
«Непосредственной угрозы [от России] нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину», — отметил Столтенберг.
Генсек также заметил, что НАТО не считает Китай своим противником, но тот является вызовом «для ценностей, интересов и безопасности» альянса. По его словам, Пекин представляет угрозу для Тайваня, соседних стран, а также в Южно-Китайском море.
Президент России Владимир Путин допустил изменение ядерной доктрины и связал это с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Возможность нанести превентивный ядерный удар Москве пока не нужна, так как «при ответном ударе противник будет гарантированно уничтожен», утверждает при этом он.
Столтенберг ранее заявил, что НАТО обсуждает вопрос о приведении ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и КНР. В Кремле назвали его слова ничем иным «как очередным нагнетанием напряженности».
Президент США Джо Байден в то же время изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что Соединенным Штатам придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и КНДР.
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