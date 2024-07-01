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Столтенберг не увидел необходимости в изменении ядерной доктрины НАТО

Генсек отметил, что непосредственной угрозы от России нет, поэтому он не видит необходимости в пересмотре ядерной доктрины блоком. Путин ранее не исключал изменение ядерной стратегии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никакой необходимости в пересмотре блоком своей ядерной доктрины. Об этом он сказал в интервью японской газете Yomiuri в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Непосредственной угрозы [от России] нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину», — отметил Столтенберг.

Генсек также заметил, что НАТО не считает Китай своим противником, но тот является вызовом «для ценностей, интересов и безопасности» альянса. По его словам, Пекин представляет угрозу для Тайваня, соседних стран, а также в Южно-Китайском море.

Президент России Владимир Путин допустил изменение ядерной доктрины и связал это с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Возможность нанести превентивный ядерный удар Москве пока не нужна, так как «при ответном ударе противник будет гарантированно уничтожен», утверждает при этом он.

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Столтенберг ранее заявил, что НАТО обсуждает вопрос о приведении ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и КНР. В Кремле назвали его слова ничем иным «как очередным нагнетанием напряженности».

Президент США Джо Байден в то же время изменил ядерную стратегию страны. В Белом доме не исключили, что Соединенным Штатам придется увеличить объемы развертывания своего арсенала, поскольку это может потребоваться для сдерживания России, Китая и КНДР.

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Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО ядерная доктрина
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