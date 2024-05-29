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Военная операция на Украине ,  
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В Совете по внешней политике призвали к демонстрационному ядерному взрыву

Член Совета по внешней политике призвал провести демонстрационный ядерный взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Ядерный гриб поможет предотвратить мировую войну, считает член Совета по внешней и оборонной политике и преподаватель ВШЭ Дмитрий Суслов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Предотвратить использование Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по российским объектам можно лишь резким усилением российской политики сдерживания — устрашения, считает заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Дмитрий Суслов. Его статья «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» опубликована в журнале «Профиль».

Дмитрий Суслов — политолог, заместитель директора факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики.

По его словам, ситуация на Украине идет к тому, что США и их союзники в ближайшее время могут позволить Киеву атаковать Россию с помощью западного оружия. Положительное решение по этому вопросу выведет конфликт на новый уровень — это будет означать вступление США и НАТО в войну против России, считает Суслов. На Западе считают, что издержки от поражения Украины больше, чем риск прямого столкновения с Москвой, а эта логика ведет к третьей мировой войне, пояснил Суслов.

Москва для предотвращения эскалации должна предупредить о возможности удара по объектам западных стран, включая США. При неядерном ударе Вашингтона или НАТО по российской территории, Москва может использовать ядерное оружие, считает Суслов.

«Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — заявил он.

В нынешних условиях Москве следует провести не только учения по применению тактического ядерного оружия, но и учения по использованию стратегических ядерных сил, добавил замдиректора исследовательских программ СВОП.

РБК направил запросы Суслову и в пресс-службу НИУ ВШЭ.

В Совете по внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Летом 2023 года почетный председатель президиума СВОП Сергей Караганов опубликовал на сайте «РИА Новости» статью под названием «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней автор выразил надежду, что стране не понадобится применять ядерное оружие, но предположил, что, если «противники не одумаются», «перед военно-политическим руководством России встанет ужасный моральный выбор и необходимость принять тяжелое решение».

Позднее члены СВОП опубликовали заявление, в котором назвали неприемлемыми предложения о возможном применении Россией ядерного оружия в ходе военных действий на Украине. Эксперты предупредили, что «псевдотеоретические рассуждения» на эту тему могут привести к «катастрофическим решениям». Свои подписи под документом поставил 21 человек.

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Военная операция на Украине Россия ядерное оружие НИУ ВШЭ НАТО
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