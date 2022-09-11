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Кнайсль назвала «либерализацию» причиной энергокризиса в Европе

Бывший глава австрийского МИДа раскритиковала европейскую политику последних 20 лет и заявила, что из-за руководства идеями о возобновляемой энергии рынок получился «очень перекошенным»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году и является следствием либеральных реформ последних 15-18 лет. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«У нас был кризис в электроэнергетике еще до того, как начался газовый кризис. Это результат либерализации последних 15-18 лет, мы переживаем его с апреля 2021-го, то есть уже больше года. <…> В целом это ситуация, которую мы сами спровоцировали», — сказала она.

Кнайсль отметила, что рынок электроэнергии в Европе сейчас работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения. «Его около 18 лет назад направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии. Из этого вышло, что рынок получился очень перекошенным, — продолжила экс-министр. — Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, все же сильно зависит от цены газа. Даже когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников».

Она напомнила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30-40%, а сейчас рост доходит до 400%, в результате чего домохозяйства приходят в упадок. «Для производств, для индустрии ситуация еще хуже. Сейчас уже есть движение в Великобритании — это не ЕС, но оно, может быть, распространится и далее, — когда люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию. Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», — добавила экс-глава австрийского МИДа.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на свадьбе присутствовал российский президент Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа. В частности, за это время он станцевал с невестой. В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора, но менее чем через год покинула этот пост. В августе этого года она рассказала о переезде в Ливан из-за поступавших ей угроз.

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Фото:EPA / ТАСС

Энергетический кризис в ЕС усилился на фоне западных санкций против России из-за спецоперации на Украине — ограничения затронули энергетический сектор. За этим последовало снижение, а позже и полное прекращение прокачки по «Северному потоку», рост цен на газ, нефть и электричество и рекордная инфляция. Ситуацию в европейской экономике осложняет сильнейшая засуха в центральной и южной частях региона.

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После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел санкции в отношении импорта нефти и угля из России, а также задумался о снижении зависимости от российского газа. В конце июля страны ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15% в период до конца марта 2023 года.

Москва в ответ на ограничительные меры Запада перевела расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входит весь ЕС) в рубли. После отказа некоторых стран, в том числе Финляндии, Нидерландов, Польши, Дании и Болгарии, платить в российской валюте «Газпром» прекратил поставки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля утверждала, что в общей сложности прокачка газа была прекращена в 12 стран ЕС.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
энергокризис либерализация Карин Кнайсль санкции
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