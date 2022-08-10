Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала об угрозах и переезде в Ливан
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, покинувшая страну, в интервью RT DE заявила, что приняла это решение осенью 2020 года, еще до военного конфликта России и Украины и вхождения в совет директоров «Роснефти».
Кнайсль назвала такое решение вынужденным, принятым из-за поступающих ей угроз. По утверждению экс-министра, угрозы поступали ей по почте, также она подвергалась нападкам на улицах Вены. «В мой почтовый ящик также приходили письма, но никто не хотел воспринимать это всерьез. Содержание было примерно следующее: русская свинья, тебя надо повесить, путинская проститутка, тебе надо горло вспороть и похоронить так заживо, и мы позаботимся о том, чтобы тебя именно так и похоронили», — сказала она.
По словам экс-главы МИДа, в СМИ ее обвиняли в работе на КГБ и шпионской деятельности, а также жестоком обращении с животными, в Австрии действовал «де-факто запрет на работу» для Кнайсль. Из-за этого она переехала во Францию, но там, со слов бывшего министра, спецслужбы помешали ей снять квартиру.
Из Франции Кнайсль отправилась в Ливан, где, по ее словам, чувствует себя свободнее, несмотря на бюрократию и бытовые трудности. «Когда говорю о свободе в Ливане — это лишь надежда, ведь я еще не знаю, работает ли это на практике: например, смогу ли слетать на неделю в Москву и не получу больших проблем по возвращении», — добавила она.
Кнайсль впервые рассказала о своем отъезде в мае текущего года, не уточнив, когда это произошло. Два месяца спустя она сообщила, что находится в Ливане.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, на свадьбе присутствовал российский президент Владимир Путин. Он пробыл на мероприятии около часа, в частности, за это время он станцевал с невестой. В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора, но менее чем через год покинула этот пост.
Уходу Кнайсль из совета директоров компании предшествовала резолюция Европарламента, в которой депутаты призвали ввести санкции против экс-главы МИДа. Они также предложили включить в санкционный список других «европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России», если те не покинут свои посты.