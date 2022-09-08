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Politico узнала подробности плана ЕК по борьбе с энергетическим кризисом

Politico: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер по борьбе с энергокризисом
План предусматривает пять мер, включая потолок цен на российский газ, налоги для компаний, использующих ископаемое топливо, поддержку коммунальщиков, а также ограничение доходов производителей недорогой электроэнергии
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила пять мер для преодоления сложной ситуации в энергетике, сложившейся в Европе, сообщает Politico со ссылкой на шестерых дипломатов.

Среди предложенных мер — установление предельной цены на российский газ. Ранее газета писала, что ЕК предложила ограничить цены на газ до €50 за мегаватт-час, предупредив, что Евросоюз должен быть готов к прекращению поставок топлива из России в ответ на эти действия.

По словам источников Politico, власти стран ЕС разошлись во мнениях по этому вопросу: Венгрия, Словакия и еще по меньшей мере две страны не поддержали инициативу, Германия заявила, что «скептически» относится к этой идее, в то же время ряд других государств, в том числе Польша и Италия, выступили за ограничение цен на весь импортируемый в Евросоюз газ.

Фон дер Ляйен сказала, что ЕК рассматривает такой сценарий, однако пока не поддерживает его, поскольку реализовать эту идею гораздо сложнее, чем ограничить цены только на российский газ.

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Фото:Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Другая мера — идея сокращения спроса на электроэнергию — в целом была принята положительно, но в то время как предложение фон дер Ляйен призывает к тому, чтобы сокращения были обязательными, страны, включая Болгарию, Венгрию, Грецию и Польшу, хотят, чтобы они были добровольными.

Среди других шагов, предложенных фон дер Ляйен были:

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  • налог солидарности для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли;

  • поддержка коммунальных компаний, в том числе предоставление им кредитов для размещения средств, необходимых для торговли на энергетических биржах;

  • ограничение доходов не являющихся импортерами компаний, которые производят электроэнергию из недорогих источников (называемых инфрамаргинальных производителей).

Последнее предложение было встречено положительно, хотя представители стран ЕС хотели бы получить гарантии того, что доходы от таких налогов останутся в нужной стране. «Уточнение деталей будет иметь важное значение, поскольку электростанции, которым платят за включение или выключение по мере необходимости для балансировки сети, часто делают это по просьбе коммунальных служб через национальную границу», — пишет газета.

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Фото:Shutterstock

В пятницу в Брюсселе состоится экстренное совещание министров энергетики Евросоюза. Как заявила в интервью Associated Press еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ожидается, что пакет мер будет принят в следующую среду, 14 сентября.

Президент России Владимир Путин заявил 7 сентября, что Москва не будет поставлять энергоносители странам, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Еврокомиссия газ энергетика Урсула фон дер Ляйен
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