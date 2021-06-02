Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

Карин Кнайсль (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который в том числе вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.

Остальные члены совета директоров были переизбраны на новый срок. Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

В совет вошли 11 человек, в том числе вице-премьер России Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, а также председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

О том, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от государства, стало известно в марте.