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Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

«Роснефть» ROSN ₽550,35 +1,17% Купить
Карин Кнайсль
Карин Кнайсль (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который в том числе вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом говорится в сообщении компании.

Остальные члены совета директоров были переизбраны на новый срок. Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.

В совет вошли 11 человек, в том числе вице-премьер России Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, а также председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

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О том, что бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» от государства, стало известно в марте.

В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Тогда российский лидер говорил, что его визит носил частный характер, а Майлингер является для него «не чужим человеком», так как в прошлом был дзюдоистом.

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