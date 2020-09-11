В сенат США внесли проект санкций против России за «сговор» с талибами

В сенат США внесли проект закона о санкциях против России за «сговор» с талибами. Его авторы решили вынудить Трампа, который питает «непостижимое почтение» к Путину, «защищать интересы США». Россия обвинения в «сговоре» опровергла

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Сенаторы-демократы США предложили ввести санкции против России, если будет доказано, что она предлагала талибам вознаграждение за атаки против американских военных в Афганистане. Об этом со ссылкой на законопроект сообщил Reuters.

Документ требует от президента США Дональда Трампа официально сообщить, были ли причастны российские власти к атакам на военных США. Если законопроект будет одобрен, американский лидер должен будет ввести санкции против любого российского гражданина, официального лица из правительства или компании, которые причастны к «сговору».

«Непостижимое почтение президента Трампа по отношению к [президенту России Владимиру] Путину требует от конгресса проактивной позиции в формировании американской внешней политики по России — особенно в отношении санкций. Удивительно, что мы до такого дошли — но нам нужны законы, которые принудят президента США защищать американские интересы и жизни», — написал в Twitter один из авторов законопроекта сенатор-демократ Боб Менендес.

В конце июня газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России с боевиками, связанными с «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России). Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане. После этого представители Демократической партии США, в том числе спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, потребовали ввести санкции против России за «связь» с боевиками. Менендес, в частности, предлагал заморозить счета Путина и главы российского Минобороны Сергея Шойгу, а также запретить им въезд на территорию США.