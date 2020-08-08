Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

Запрещенная в России группировка «Талибан» заявила, что утверждения о «подкупе» Россией талибов для убийства американских солдат в Афганистане ошибочны и безосновательны. Об этом «РИА Новости» сказал официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин.

По его словам, эта информация передана «кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам». Противники мирного процесса хотят навредить урегулированию в Исламской Республике и «ставят палки в колеса», считает он.

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», — сказал Шахин.

В конце июня газеты New York Times и Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщили о «сговоре» России и афганских боевиков. Россия якобы предлагала им награду за убийство американских солдат. Затем NYT назвала посредника в передаче денег, им оказался некий наркоторговец Рахматулла Азизи, предположительно, сбежавший в Россию.