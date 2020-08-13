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Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США отметил, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Помпео сообщил, что Вашингтон знает о поставках оружия Россией «Талибану»
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Если США выяснят, что Россия действительно предлагала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) за убийство американских солдат в Афганистане, Москва ответит за это. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью, распространяемом пресс-службой Госдепартамента.

По словам Помпео, он обсуждал эту тему со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену», — пояснил глава Госдепартамента.

Он отметил, что не комментирует вопросы военной разведки, и рассказал, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.

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Фото: Scott Olson / Getty Images

Помпео также сообщил, что Вашингтону известны факты, что Россия ранее поставляла оружие боевикам в Афганистане.

В конце июня газеты New York Times и Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что американской военной разведке после допросов афганских пленных стало известно о сговоре России со связанными с «Талибаном» боевиками. Москва якобы предлагала деньги талибам за убийство солдат армии США в Афганистане.

В российском МИДе эти утверждения назвали голословными и отметили, что никаких доказательств подкупа боевиков не предоставлено. В «Талибане» заявили, что приводимая изданиями информация ошибочна. Официальный представитель радикального движения Сухейль Шахин рассказал, что таким образом противники мирного процесса хотят сорвать политическое урегулирование ситуации в стране.

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Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
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Глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что спецслужбы не нашли доказательств сговора. Он подтвердил, что подобные предположения высказывались, но в военном министерстве посчитали их не заслуживающими доверия.

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в августе уже завлял, что в случае подтверждения данных о переводе Россией денег талибам за убийство солдат США, Москва понесет ответственность.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Майк Помпео, США, Россия, Афганистан
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