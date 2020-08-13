Помпео пригрозил Москве «огромной ценой» за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США отметил, что обсуждал этот вопрос с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Помпео сообщил, что Вашингтон знает о поставках оружия Россией «Талибану»

Майк Помпео (Фото: Sputnik / РИА Новости)

Если США выяснят, что Россия действительно предлагала деньги боевикам радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) за убийство американских солдат в Афганистане, Москва ответит за это. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью, распространяемом пресс-службой Госдепартамента.

По словам Помпео, он обсуждал эту тему со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. «Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену», — пояснил глава Госдепартамента.

Он отметил, что не комментирует вопросы военной разведки, и рассказал, что в случае появления доказательств сговора Москвы с талибами, США не потерпит этого.

Помпео также сообщил, что Вашингтону известны факты, что Россия ранее поставляла оружие боевикам в Афганистане.