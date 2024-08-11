Израиль пригрозил невиданным ударом Ирану и «Хезболле»

Любому, кто нанесет Израилю вред беспрецедентным способом, страна ответит так же, заявил глава Минобороны. Такую угрозу ранее озвучивали в Иране. Накануне в КСИР опровергли отказ от обещанного удара

Йоав Галант (Фото: Ariel Hermoni / Israel Mod / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Любому, кто нанесет Израилю вред беспрецедентным способом, страна ответит таким же образом, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галант. Его слова приводит Haaretz.

«Любой, кто причинит нам вред так, как он не действовал раньше, должен пострадать от нас так, как мы не действовали раньше, а у ЦАХАЛ есть значительные возможности», — ответил министр на угрозы Ирана и ливанской «Хезболлы» ударить по Израилю после гибели высокопоставленных руководителей группировок.

Он выразил надежду, что противники Израиля «продумают этот момент» и не доведут до точки, когда заставят страну «наносить значительный ущерб».

«Мы не хотим этого, но должны быть готовы», — заключил глава Минобороны.

О готовности Ирана применить против Израиля оружие, которое страна прежде никогда не использовала, представитель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Абольфазл Амуэй заявил еще в апреле — вскоре после атак Ирана на Израиль.Последний тогда также нанес ответный удар.

Тегеран занимается созданием собственного ядерного оружия, США в марте 2023 года допустили, что оно будет закончено через несколько месяцев. По мнению большинства исследователей, у Израиля также есть ядерные боеголовки на основе плутония в количестве около 90 штук. Израильская сторона официально не подтверждала и не опровергала наличие такого оружия.

Иран пригрозил Израилю ответным ударом после гибели главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Власти республики, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответ. Израильская сторона не подтверждала причастность к гибели Хании.

С тех пор Израиль также отчитывался о ликвидации нескольких высокопоставленных представителей ХАМАС. Также в Бейруте был убит один из командиров «Хезболлы» Фуад Шокр, ЦАХАЛ подтвердила причастность к этому.

В августе газеты Politico и The Telegraph сообщили, что Иран может отказаться от удара по Израилю. По данным Politico, причиной этому могут стать соответствующие призывы США. Однако в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) накануне опровергли подобные планы: заместитель главнокомандующего корпусом генерал Али Фадави пообещал Израилю «суровое наказание». Представитель Ирана при ООН объяснил возможный удар правом страны на оборону.