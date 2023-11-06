Иран потребовал лишить Израиль ядерного оружия

В ответ на слова крайне правого израильского министра наследия Амихая Элияху, допустившего ядерный удар по сектору Газа, Иран потребовал разоружить Израиль и предупредил, что «завтра будет поздно»

Хосейн Амир Абдоллахиян (Фото: Marwan Naamani / dpa / Global Look Press)

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры по ядерному разоружению Израиля. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Так министр ответил на слова крайне правого министра наследия Амихая Элияху (партия «Еврейская сила»), допустившего возможность ядерного удара по сектору Газа.

«Заявление израильского министра об использовании атомных бомб показывает реальную неспособность режима противостоять сопротивлению. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны предпринять немедленные действия по разоружению этого варварского режима и режима апартеида. Завтра будет поздно. Полная ответственность за этот геноцид лежит на Белом доме», — написал Абдоллахиян в соцсети.

Заявление Элияху осудил и МИД ОАЭ. «ОАЭ решительно осуждают постыдные и неприемлемые заявления министра наследия израильского правительства Амихая Элияху по поводу сброса ядерной бомбы на сектор Газа», — говорится в заявлении. ОАЭ расценивают его слова как «подстрекательство к серьезным нарушениям международного гуманитарного права и военным преступлениям», считают недопустимым применение ядерного оружия и призывают к прекращению огня.

Элияху в интервью, отвечая на вопрос, не следует ли сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, сказал: «Это одна из возможностей». До этого он сравнил Газу с Содомом и Гоморрой. Министр не входит в военный кабинет, сформированный для принятия решений в военное время, и не имеет на него влияния.

После этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заверил, что Израиль не рассматривает возможность ядерной атаки на сектор Газа. После критики Элияху назвал свои слова «метафорическими», его отстранили от заседаний правительства на неопределенный срок. Лидер оппозиции, бывший премьер Яир Лапид призвал Нетаньяху отправить чиновника в отставку.

Представитель ХАМАС Хазем Касем назвал слова Элияху «выражением оккупационного нацизма и геноцида» и пригрозил превратить зону конфликта в «пылающий вулкан, который будет угрожать региону и миру» в ответ на молчание международного сообщества.

В апреле иранский президент Эбрахим Раиси предупредил Израиль о «жестком ответе» в случае каких-либо действий, направленных против Тегерана. «Любое действие против страны [Ирана] вызовет жесткий ответ со стороны вооруженных сил и будет сопровождаться разрушением Хайфы и Тель-Авива», — говорил он. Слова Раиси прозвучали после заявления Нетаньяху о том, что современный Иран «представляет экзистенциальную угрозу еврейскому народу». До этого Нетаньяху обещал сделать все возможное, чтобы не дать Ирану возможность получить ядерное оружие, а в Минобороны Израиля не исключали нанесения удара по Исламской Республике в случае его разработки. Ядерная программа Ирана была поводом для введения международных санкций, несмотря на то что Тегеран заявлял о ее мирном характере.