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Палестино-израильский конфликт ,  
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В ЦАХАЛ заявили об убийстве в Бейруте одного из командиров «Хезболлы»

ЦАХАЛ: один из командиров «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр погиб при ударе по Бейруту
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Один из командующих вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболла» Фуад Мохсен Шокр погиб при ударе Израиля по Бейруту, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

В ЦАХАЛ заявили об убийстве в Бейруте одного из командиров «Хезболлы»
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По данным ЦАХАЛ, Шукр был правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником по планированию и руководству боевыми операциями. Хагари отметил, что Шукр нес ответственность за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли как минимум 12 человек, большая их часть — дети и подростки. Ракета ударила по футбольному полю.

Атака на Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на ливанскую группировку «Хезболла». Ее представители причастность организации к произошедшему не признали.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

О гибели Шукра сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности. Информацию подтвердили источники телеканала «Аль-Хадат», однако собеседники иранского агентства Tasnim и американского телеканала CNN заявили, что информация о гибели боевика преждевременна.

По данным Госдепартамента США, Шукр играл «центральную роль» в атаке на казарму Корпуса морской пехоты США в 1983 году, во время первой Ливанской войны, в результате которой погиб 241 американский морской пехотинец. США назначили за его голову вознаграждение в размере $5 млн.

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