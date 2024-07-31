ЦАХАЛ: один из командиров «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр погиб при ударе по Бейруту

В ЦАХАЛ заявили об убийстве в Бейруте одного из командиров «Хезболлы»

Один из командующих вооруженными формированиями шиитского движения «Хезболла» Фуад Мохсен Шокр погиб при ударе Израиля по Бейруту, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Video

По данным ЦАХАЛ, Шукр был правой рукой лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и советником по планированию и руководству боевыми операциями. Хагари отметил, что Шукр нес ответственность за удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли как минимум 12 человек, большая их часть — дети и подростки. Ракета ударила по футбольному полю.

Атака на Мадждаль-Шамс произошла 27 июля. Власти Израиля возложили вину за гибель мирных жителей на ливанскую группировку «Хезболла». Ее представители причастность организации к произошедшему не признали.

О гибели Шукра сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности. Информацию подтвердили источники телеканала «Аль-Хадат», однако собеседники иранского агентства Tasnim и американского телеканала CNN заявили, что информация о гибели боевика преждевременна.

По данным Госдепартамента США, Шукр играл «центральную роль» в атаке на казарму Корпуса морской пехоты США в 1983 году, во время первой Ливанской войны, в результате которой погиб 241 американский морской пехотинец. США назначили за его голову вознаграждение в размере $5 млн.