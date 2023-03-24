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В США допустили создание ядерного оружия Ираном за несколько месяцев

Генерал Милли: Иран может создать ядерное оружие за несколько месяцев
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Michael A. McCoy / Reuters)

Иран может создать ядерное оружие всего за несколько месяцев, если решит его разработать. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в конгрессе, сообщает The Wall Street Journal.

Марк Милли рассказал конгрессменам, что Соединенные Штаты «по-прежнему привержены» идее предотвратить появление у Ирана ядерного оружия. «Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего руководства, если Иран решит разработать ядерное оружие», — добавил Милли.

Ранее замминистр обороны США Колин Каль заявил, что Ирану потребуется «12 дней» для производства топлива для ядерной бомбы.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Страны обязались не вводить санкции против Ирана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия и сокращения числа ядерных центрифуг. В 2018 году Дональд Трамп, который был в тот момент президентом США, решил выйти из сделки, обвинив Иран в нарушении соглашения, и объявил о возобновлении санкций против Тегерана. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден выразил желание вернуться к сделке с Ираном, но последующие переговоры пока не привели к новому соглашению.

В феврале 2022 года международные наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли в Иране уран, обогащенный до рекордных 84% — уровня, чуть ниже необходимого для создания ядерного оружия, сообщал Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. Агентство заинтересовалось, удалось ли Ирану за столь короткое время вывести обогащение урана на рекордные уровни или такая концентрация стала следствием «непреднамеренного накопления» в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.

В начале марта МАГАТЭ заявило, что у них нет данных, которые могли бы подтвердить производство Ираном ядерного оружия. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси говорил, что само по себе наличие обогащенного урана не говорит о производстве ядерного оружия. Иранская сторона разрешила МАГАТЭ осуществлять деятельность по проверке и мониторингу и обещала предоставить доступ к трем ядерным объектам.

Теги
Иран США ядерное оружие Марк Милли
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