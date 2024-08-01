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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль отчитался о гибели второго лидера ХАМАС

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Война Израиля с ХАМАС

Израиль отчитался о гибели второго лидера ХАМАС
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Армия обороны Израиля сообщила о гибели командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. По данным ЦАХАЛ, он был убит 13 июля в результате авиаудара по Хан-Юнису в секторе Газа.

«Мохаммед Дейф был командующим боевым крылом ХАМАС и вторым лицом в руководстве террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Дейф инициировал, спланировал и осуществил резню 7 октября, в результате которой на юге Израиля было убито 1200 человек, а 251 заложник был похищен в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Мохаммед ад-Дейф занимает пост командующего военным крылом ХАМАС с середины 1990-х и включен в список самых разыскиваемых преступников Израиля. В свою очередь, США в 2015 году внесли его в перечень террористов. Израильские силовики несколько раз пытались уничтожить ад-Дейфа; считается, что во время одной из атак в 2006 году он потерял глаз, руку и ногу, сообщала France24.

В октябре прошлого года, спустя несколько дней после началла войны Израиля и ХАМАС, ЦАХАЛ нанес удар по дому ад-Дейфа в секторе Газа. В результате погиб брат командира, сообщал Al Mayadeen. The Jerusalem Post писала, что жертвами удара могли стать и другие члены его семьи.

В ночь на 31 июля в Тегеране в результате прямого попадания ракеты погиб другой лидер ХАМАС — глава политбюро движения Исмаил Хания. Палестинская группировка и Иран обвинили в убийстве Хании Израиль, ЦАХАЛ не комментировал сообщения о причастности страны к произошедшему.

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Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
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