В КСИР опровергли отказ от планов удара по Израилю

Замглавы КСИР заявил, что приказы Хаменеи об ответе на гибель Хании будут выполнены — исламский лидер страны отдавал приказ о «суровом наказании» Израиля. По данным Telegraph, президент Ирана выступает за менее радикальный ответ

Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Приказы духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о «суровом наказании» Израиля в связи с гибелью экс-главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране ясны и будут выполнены, заявил заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави в эфире Al Mayadeen.

«Приказы лидера революции (Хаменеи. — РБК) будут выполнены наилучшим образом, в настоящее время это долг Ирана», — сказал он (цитата по Tasnim).

Представитель миссии Ирана при ООН заявил о праве страны на оборону, отвечая на вопрос, отложит ли Тегеран ответ Израилю до переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые должны состояться 15 августа. Дипломат отметил, что достижение прекращения огня является приоритетом и Иран примет любое соглашение, которое примет ХАМАС.

«Наша безопасность и национальный суверенитет были нарушены в недавнем террористическом акте израильского режима, у нас есть право на законную оборону, и это не имеет ничего общего с прекращением огня в Газе, но мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и таким, чтобы не навредить возможному прекращению огня», — подчеркнул он.

До этого Politico и The Telegraph писали, что Иран может отказаться от удара по Израилю. По данным Politico, этому способствуют призывы США к Ирану: Вашингтон предупреждает о серьезных последствиях массированной атаки. Telegraph со ссылкой на неназванных помощников нового иранского президента Масуда Пезешкиана пишет, что тот призывает к менее радикальному ответу и предлагает нанести удар по секретным израильским базам в соседних с Ираном странах.

«Он (Пезешкиан. — РБК) упомянул, что нам повезло, что Иран не начал полномасштабную войну с Израилем в прошлый раз и, возможно, не начнет в этот раз», — сказал один из собеседников газеты.

Речь идет о ночи на 14 апреля, когда Иран атаковал Израиль ракетами и дронами в ответ на удар Тель-Авива по иранскому посольству в Дамаске, при котором погибли не менее семи офицеров КСИР.

Хания погиб в Тегеране 31 июля. Иран и ХАМАС обвинили в этом Израиль, страна официально не признала свою причастность. По данным The New York Times, Хаменеи сразу отдал приказ об ударе по Израилю. Собеседники Sky News Arabia предположили, что Тегеран может нанести удар 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава).