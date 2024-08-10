Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров боевого крыла ХАМАС

Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала одного из командиров боевого крыла движения ХАМАС Валида ас-Суси, сообщает пресс-служба армии.

Точечный авиаудар израильские военно-воздушные силы нанесли 9 августа на основании информации от разведки. Ас-Суси был боевиком военного крыла ХАМАС и главой аппарата общей безопасности организации на юге сектора Газа. Кроме того, член радикального движения отвечал за сбор разведданных.

За последние сутки израильские военные уничтожили в анклаве десятки вооруженных палестинских радикалов и разрушили десятки объектов военной инфраструктуры. Силы 162-й дивизии продолжают вести бои в районе Рафаха, отмечает ЦАХАЛ.

За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Убийство руководства ХАМАС Израиль называл одной из своих главных военных целей.

В конце июля в Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. Его считали одним из ответственных за атаку группировки на Израиль 7 октября. Предположительно, Хания погиб из-за прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства. Иран обещал «суровое наказание» Израилю за гибель Хании. Тель-Авив не подтверждал причастность к убийству Хании.

После этого Израиль нанес удар по Бейруту. Погиб один из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуад Шукр, который курировал высокоточное оружие в группировке. В начале августа ЦАХАЛ заявила о ликвидации замминистра экономики ХАМАС, израильские ВВС также нанесли удар по командиру спецназа «Хезболлы» «Радван» Али Джамалю Альдину Джаваду.