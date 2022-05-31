Медведев заявил, что в основе санкций лежит ненависть к России и русским

Санкции не нацелены на руководство страны или бизнес, поскольку у первого «нет иностранного имущества», а для бизнеса конфискации «совсем не фатальны», заявил Медведев. По его словам, реальной задачей было ударить по обычным людям

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Цель авторов антироссийских санкций не руководство страны или бизнес, они направлены именно против народа России, написал в Telegram замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем ее жителям», — заявил он.

По словам Медведева, санкции не могут быть направлены против президента, политического и военного руководства страны, поскольку у них «нет иностранного имущества» и они «не ездят туда отдыхать и работать». Бизнес же, продолжил замглавы Совбеза, хоть и понес «значительные по суммам издержки» и лишился заграничного имущества, но для него «эти конфискации совсем не фатальны». «Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам», — отметил он.

При этом другие санкции преследует цель «сделать неприятно именно обычным гражданам», заявил Медведев. Так, объявляя об аресте активов Центробанка, авторы ограничительных мер хотели «сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», пишет он. Ту же цель — «уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов», «ударить по налогоплательщику в городе и деревне», — преследует и эмбарго на покупку российских нефти и газа, заявил Медведев. «Запрет на полеты наших самолетов, на поездки во многие страны, запрет на использование платежных инструментов — против кого?» — задался он вопросом.

После этого Медведев приходит к выводу, что в основе санкций лежит ненависть к России, русским, к русской культуре и религии. Отсюда, отметил он, и «отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича» и желание «разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против ее патриарха», написал он.

Западные страны, в том числе США, Великобритания и Евросоюз, начали ужесточать санкции против России с конца февраля. Причинами стали признание Москвой независимости ДНР и ЛНР, а также проведение спецоперации на Украине.

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Всего с 22 февраля против России было введено почти 7,8 тыс. ограничительных мер, подсчитал РБК. К 23 мая общее число действующих против страны санкций достигло 10,5 тыс. По этому показателю Россия занимает первое место в мире. Для сравнения, против Ирана введено 3,6 тыс. санкций.

Говоря о новых ограничительных мерах Запада, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что они «похожи на истерику, где-то на агонию». По его словам, эти санкции «готовили достаточно давно», и они «едва ли будут сняты».