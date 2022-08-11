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В России за полгода выдали вдвое больше загранпаспортов

За первую половину 2022 года россияне получили на 45% больше заграничных паспортов, чем за тот же период 2021. Пик оформления документов пришелся на март
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

С января по июнь в России было оформлено почти 2,5 млн заграничных паспортов, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — тогда россияне получили 1,7 млн загранпаспортов. Это следует из сведений о миграционной ситуации в Российской Федерации, опубликованных МВД.

Всего за первое полугодие МВД выдало чуть более 5,9 млн паспортов, из них 2,5 млн заграничных и 3,4 млн внутренних.

В разрезе по месяцам пик по оформлению загранпаспортов пришелся на март: тогда документы получили 553 тыс. человек. За январь и февраль значения меньше — 238 тыс. и 406 тыс. соответственно. В марте произошел самый сильный за полгода прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале. В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне выросло — до 446 тыс. загранпаспортов, однако не превысило показатель апреля почти в 470 тыс. документов.

Число выданных за январь—июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году. На количество в 2021 и 2020 годах оказывала влияние пандемия COVID, поэтому сравнение с ними не показательно.

В январе—июне 2019 года россияне получили 2,3 млн загранпаспортов, что примерно на 200 тыс. документов меньше по сравнению с нынешним годом. В целом цифры 2022 года сопоставимы со статистикой по выдаче 2018 и 2017 годов: тогда МВД оформило почти 2,6 млн и 2 млн загранпаспортов соответственно. За первые полгода 2016 года было выдано значительно меньше — почти 1,2 млн документов.

Рост числа загранпаспортов в январе и феврале 2022 года можно интерпретировать как отложенный спрос на заграничные поездки: в пандемию туры подорожали, а страны устанавливали карантинные ограничения, говорит демограф Алексей Ракша. «Это можно расценивать как возвращение в доковидный период», — отметил он.

В то же время увеличение оформления загранпаспортов в марте на фоне закрытия воздушных пространств многими странами и трудностей с выездом за границу отложенным спросом объяснить уже нельзя, добавил Ракша. По его мнению, влияние на рост выдачи загранпаспортов оказала начавшаяся военная операция на Украине.

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Рост количества оформленных загранпаспортов в марте по сравнению с февралем наблюдался и в 2018–2019 годах, однако он продолжал единую тенденцию по увеличению числа документов к лету, в отличие от 2022 года, и, кроме того, был меньше.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД.

С конца февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, отъезд россиян за рубеж усилился. В Армению из России приехали около 75 тыс. граждан, говорил в интервью РБК в апреле министр экономики страны Ваган Керобян.

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По данным Федеральной службы безопасности, в январе—марте 2022 года за границу выехали 3,88 млн граждан России — на 36% меньше, чем в последнем квартале 2021 года, однако на 46% больше, чем в январе—марте прошлого года. Как подсчитывал РБК, 28% выездов приходилось на государства, признанные российскими властями недружественными: Украину, Финляндию, Эстонию и Германию.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) оценивала, что в феврале—марте страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. В мае премьер Михаил Мишустин заявил, что 85% специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. 

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
МВД загранпаспорт миграция паспорта
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