Трамп — о России и Украине: «Кое-что будет происходить»

«Кое-что будет происходить» в конфликте России и Украины, заявил Трамп. Ранее Рубио говорил, что президент рассматривает новые санкции против Москвы. Лавров на это ответил словами Трампа: «Я вам и скажу, ждите больших сюрпризов»

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В конфликте России и Украины «кое-что будет происходить», заявил президент США Дональд Трамп журналистам. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Журналисты попросили политика прокомментировать, по их словам, удар по объекту на Украине. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

«Знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить», — ответил Трамп.

Этой ночью Трамп заявил, что выступит с заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля. За несколько дней до этого, комментируя будущие действия в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, Трамп сообщил о планах «устроить маленький сюрприз». Подробностей он не привел, но отметил, что «недоволен» действиями российского президента Владимира Путина.

Минобороны России ранее отчиталось о шести групповых ударах по объектам на Украине за неделю. Они наносились в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу, а также по арсеналам, военным аэродромам, местам сборки и хранения дронов и др.

8 июля на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Трамп анонсировал возобновление поставок оружия Украине, отметив, что США намерены нарастить их. Reuters писал, что скоро впервые за второй президентский срок Трамп сам выделит Украине пакет вооружений. Россия осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что она ведет к эскалации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль внимательно фиксирует все нюансы в словах американского президента и ждет обещанного им заявления, чтобы понять его намерения.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Трамп рассматривает новые санкции против России как «реальный вариант». В Кремле подчеркивали, что попытки давления на Москву бесполезны. Ограничения российская сторона считает незаконными. Лавров, комментируя заявление Рубио, сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа: «Так я вам и скажу, ждите больших сюрпризов».