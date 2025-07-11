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Reuters сообщил о планах Трампа впервые выделить Украине пакет вооружений

Reuters: Трамп впервые за второй срок сам выделит Киеву пакет вооружений

Президент США Дональд Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит Украине пакет вооружений, сообщает Reuters. До этого момента США при его администрации только отправляли поставки, которые были одобрены еще при предыдущем главе Белого дома Джо Байдене.

Оружие для ВСУ будет взято из запасов Пентагона. Стоимость пакета вооружений может составить примерно $300 млн, в него планируют включить ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, окончательное решение о составе примут 10 июля, рассказали источники агентства.

У правительства США остались $3,86 млрд, согласованных с конгрессом для выделения Украине. В последний раз средства для помощи украинской армии выделил Байден в начале января.

На прошлой неделе Politico и NBC сообщили, что США приостановили отправку Украине некоторых видов вооружений. Белый дом объяснил решение ревизией американской военной помощи. По словам источников CNN, президент Дональд Трамп попросил главу Пентагона Пита Хегсета только оценить запасы оружия, но не останавливать поставки Киеву. 

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