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Военная операция на Украине ,  
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Лавров ответил словами Трампа о «больших сюрпризах» на вопрос об Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо)
Марко Рубио и Сергей Лавров (слева направо) (Фото: МИД России)

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре не стал пояснять слова госсекретаря США Марко Рубио о новом плане по Украине, отметив, что «есть вещи, которые не комментируются», передает корреспондент РБК.

«Я хочу ответить словами Дональда Трампа, как я вам и скажу: ждите больших сюрпризов, он сказал», — заявил министр.

Рубио накануне сообщил, что Москва озвучила новые предложения по Украине на переговорах на полях саммита АСЕАН. Суть плана госсекретарь не раскрыл, но сказал, что обсуждалась «дорожная карта» урегулирования между Россией и Украиной.

Журналисты попросили Лаврова уточнить, в чем состоят новые подходы и какая из сторон их предложила. «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», — ответил министр. Как сообщили в Кремле, Путин в ответ на призыв Трампа к скорейшему прекращению боев заявил о приверженности политическому решению конфликта, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Американский президент заявил о готовящемся «сюрпризе» для России ранее на этой неделе, отвечая на вопрос о готовности ужесточить санкции из-за продолжающихся боев. Сенат США вскоре должен рассмотреть проект от республиканца Линдси Грэма, который предложил торговые тарифы в 500% против торговых партнеров Москвы. Трамп отметил, что окончательное решение о санкциях остается за ним, и пообещал в понедельник, 14 июля, сделать «важное заявление» о России.

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Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
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Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
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