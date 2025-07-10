Рубио заявил, что Россия озвучила новые предложения по Украине

Суть предложений Москвы Рубио не раскрыл, но сказал, что обсуждалась «дорожная карта» урегулирования конфликта на Украине. Он пообещал передать предложения в Вашингтон, но отметил, что они не гарантируют достижение мира

Фото: Mandel Ngan / AP / ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на встрече с делегацией России в Куала-Лумпуре были озвучены новые предложения по Украине со стороны Москвы.

Переговоры на полях саммита АСЕАН прошли при участии главы МИД России Сергея Лаврова. Встреча продолжалась около 50 минут.

«Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я верну в Вашингтон уже сегодня вечером в виде звонков и размышлений, и, возможно, там будет что-то, на чем можно было бы строить дальнейшие действия», — сказал госсекретарь США.

Госсекретарь добавил, что, с его точки зрения, американская сторона «действительно услышала нечто новое».

«Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», — сказал он.

Рубио назвал состоявшийся разговор с Лавровым откровенным и важным. Он подчеркнул, что контакты будут продолжены: «Мы будем вступать в контакт всякий раз, когда у нас есть такая возможность, как это произошло сегодня».

Госсекретарь США отметил, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с сенатом содержание законопроекта о новых санкциях против России. Politico ранее сообщало, что Белый дом «концептуально открыт» к одобрению законопроекта, но требует, чтобы он давал президенту исключительный контроль над этими мерами и право отменить ограничения.

«Очевидно, президенту нужна гибкость в отношении того, как и когда будут применяться эти санкции, потому что это дает ему, как вы понимаете, максимальное влияние в любом разговоре и переговорах», — сказал Рубио.

По его словам, США хотели бы видеть «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Украине.

«Нам нужно видеть «дорожную карту», как этот конфликт может быть завершен. Мы обсудили [с Лавровым] некоторые идеи, как она может выглядеть», — заключил Рубио.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года изложил условия мира. Глава государства подчеркивал, что урегулирование ситуации на Украине должно «предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

Российская и украинская делегации провели две встречи в Стамбуле: первая прошла 16 мая, вторая — 2 июня. Стороны обменялись проектами меморандумов с условиями урегулирования.

Российский проект предусматривает нейтралитет Украины и отказ от вступления в военные союзы, безъядерный статус страны и снятие санкций с России. Он предлагает два варианта прекращения огня, один из которых подразумевает вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод от российских границ на согласованное расстояние. Во втором речь идет о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву.

Согласно документу Украины, Киев прежде всего предлагает установить полное и безусловное прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Украинская сторона хочет получить гарантии безопасности со стороны международного сообщества и настаивает, чтобы территории, которые она утратила с 2014 года, не были признаны российскими на международном уровне.

Путин отмечал, что документы «абсолютно противоположны». Украинский президент Владимир Зеленский называл условия Москвы ультиматумом.