Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что выступит с «важным заявлением» по поводу России.
По его словам, он «разочарован в России».
«Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — сказал Трамп. «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — добавил глава Белого дома, но не стал вдаваться в подробности.
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам американского оружия. Речь идет о том, что США будут отправлять вооружения НАТО, а затем альянс поставит их Украине и заплатит за них, объяснил он.
По словам президента, соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.
«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия», — объясни Трамп.
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