США ввели запрет на импорт российского золота

Введенный США запрет не распространяется на добытое на российских месторождениях золото, которое было вывезено за пределы России до сегодняшнего дня

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти США вводят запрет на импорт в страну золота российского происхождения, говорится в сообщении Минфина страны. В ведомстве особо отметили, что запрет в США российского золота (за исключением случаев, предусмотренных законом или при наличии выданной Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США лицензии) вступает в силу немедленно.

«Как и было объявлено на саммите G7, США вводят ограничения против российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны, совместно с Великобританией, Канадой и Японией», — говорится в сообщении Минфина.

Введенный США запрет не распространяется на добытое на российских месторождениях золото, которое было вывезено за пределы России до сегодняшнего дня.

26 июня введение запрета на ввоз в США российского золота анонсировал президент страны Джо Байден. «[Экспорт золота — это] крупная доля экспорта, дающая России десятки миллиардов долларов», — объяснил он необходимость такой меры.

Правительство Великобритании указало, что золото является одним из основных российских экспортных товаров, только в прошлом году доход федерального бюджета страны от него составил £12,6 млрд (около $15,45 млрд). Британские власти уверены, что значение золота для российской элиты выросло в последние месяцы из-за спроса со стороны «олигархов», пытающихся избежать финансовых последствий международных санкций.