WSJ узнала о работе ЕС над усилением контроля за санкциями против России

Правительства государств Евросоюза обсуждают меры, которые позволят закрыть лазейки для обхода санкций и улучшить обмен данными между странами ЕС

Фото: Olivier Matthys / AP

Европейский союз работает над тем, чтобы обеспечить соблюдение всех шести раундов санкций против России, поскольку блок из 27 стран «стремится усилить экономическое давление на Кремль» в связи с военной операцией на Украине, пишет The Wall Street Journal.

Европейские чиновники, которые занимаются политикой санкций, считают, что экономические меры достигают цели, пишет газета. Однако правительства европейских стран, по данным издания, обсуждаются новые меры, которые могут закрыть лазейки, ужесточить правоприменение санкций и улучшить обмен данными между странами ЕС.

Как отмечает WSJ, в основе проблемы ЕС лежит разделение полномочий между Брюсселем, который устанавливает политику санкций, и национальными министерствами, надзорными органами и отраслевыми группами, которым нужно интерпретировать ограничительные меры и применять их. В Евросоюзе нет единого подразделения, которое может штрафовать за нарушение санкций, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. У властей ЕС также ограничены полномочия по расследованию нарушений, отмечает газета.

Сейчас самая проблемная область применения европейских санкций — это работа по выявлению и заморозке активов, принадлежащих «российским олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным», пишет WSJ. По данным властей ЕС, в странах-членах объединения заморожены активы попавших под санкции россиян на сумму более $14 млрд, при этом в Брюсселе признают, что могли «упустить гораздо больше».

С конца февраля США, Великобритания, государства ЕС и ряд других стран начали ужесточать санкции против России из-за боевых действий на Украине. За эти месяцы были введены несколько пакетов ограничений, которые затронули российские компании, связанные с оборонным и энергетическим секторами, банки, транспортные компании, парламентариев, чиновников, бизнесменов и журналистов, а также членов семей попавших под санкции лиц.

В мае Еврокомиссия предложила рассматривать обход санкций как преступление против Евросоюза. В ЕК считают серьезными нарушениями:

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прямое или косвенное участие в обходе ограничений, в том числе путем сокрытия активоы;

неспособность заморозить средства лиц, попавших в санкционный список;

участие в импорте или экспорте товаров, попавших под запрет.

Власти России считают санкции незаконными и обещают на них ответить. Страны, которые ввели меры, не понимают масштаб влияния ограничений на их собственные экономики, говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В Кремле заявили, что Россия способна «сдюжить» с западным миром, хоть СССР в свое время это не удалось