Поверенный в делах России в Литве предложил ограничить транзит в ЕС

У Москвы есть инструменты воздействия на Литву и Евросоюз в вопросе калининградского транзита, в то же время Брюссель не оказывает на Вильнюс достаточного давления, считает дипломат

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Москва может ответить на ограничения Вильнюса в отношении транзита грузов в Калининградскую область, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Он предложил подумать о сокращении транзита грузов в ЕС. «Можно посмотреть с другого угла, поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, <...> есть же перевозки, которые проходят через Россию, железными дорогами, [грузоперевозки], которые проходят транзитом через нас в Евросоюз, — может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию», — сказал он (цитата по ТАСС).

Россия способна воздействовать на Литву в вопросе калининградского транзита, уверен дипломат. Он призвал «реально посмотреть» на систему интеграции электросетей Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ; страны Прибалтики заявляли о планах выйти из нее на фоне ухудшения отношений России и Запада). «Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается, блэкаут, пиковые нагрузки или что-то в этом роде. <...> Если им нужна от нас помощь, то они так разговаривать с нами не должны», — сказал он.

При этом того влияния, которое ЕС оказывает на Литву, недостаточно, чтобы страна разрешила транзит грузов в Калининградскую область, считает временный поверенный. Рябоконь заявил, что Брюссель «не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если ЕС действительно намерен выполнить то, о чем он говорил».

В середине июня, после введения новых санкций Евросоюза, «Литовские железные дороги» запретили перевозить в Калининградскую область и из нее товары, которые попали под ограничения. 11 июля Вильнюс расширил список запрещенных товаров, объяснив это вступлением в силу очередных санкций ЕС. В августе планируются новые ограничения. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис указывал, что такое решение принято после консультаций с Еврокомиссией. Посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркивал, что транзит неподсанкционных грузов «работает нормально».

По данным «Литовских железных дорог», ограничения на транзит через территорию страны затрагивают 15% всего грузопотока в Калининград. В первом полугодии 2021 года через Литву в регион и обратно было перевезено 550 тыс. т грузов, в отношении которых вступили в силу новые санкции. Черные металлы составляли до 9% всех таких грузов, цемент — 3%, алкогольная продукция — 1,4%, изделия из дерева — 0,6%, остальное — это другие подсанкционные товары.

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В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным, а МИД пообещал дать Вильнюсу «практический», а не дипломатический ответ.

25 июня европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что ЕК обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из «России в Россию» (в Калининградскую область) через территорию ЕС. Два дня спустя в Вильнюсе сообщили, что согласовали с Брюсселем основные принципы транзита в Калининград, но документ еще не принят. В российском МИДе на прошлой неделе заявили, что если в ближайшие дни ситуация с транзитом не разрешится, то Москва примет в отношении Литвы и Евросоюза «жесткие меры».