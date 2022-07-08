МИД назвал условие для жесткого ответа на запрет транзита в Калининград

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Если в ближайшие дни ситуация с транзитом в Калининград не разрешится, Москва примет в отношении Литвы и Евросоюза «жесткие меры», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Вильнюсом, и они заверили, «что вопрос должен разрешиться в ближайшее время».

Однако российские экономические операторы уже несут убытки из-за «незаконных» ограничений, который Литва ввела «в одностороннем порядке», отметила представитель МИДа.

«Ожидать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена», — заявила Захарова, добавив, что «решение проблемы слишком затянулось.

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