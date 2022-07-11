Литва расширила список запрещенных к провозу в Калининград товаров

Литва запретила провозить в Калининград цемент, древесину и алкоголь после того, как в силу вступили ряд санкций ЕС. Москва ограничения на транзит считает незаконными и пообещала жесткий ответ, если ситуация скоро не разрешится

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Вильнюс расширил список товаров, запрещенных к провозу в Калининград, со ссылкой на представителя литовской таможни сообщил Reuters.

Ограничения были расширены в связи с тем, что вступили в силу ранее объявленные санкции Евросоюза. Среди товаров, теперь подпадающих под санкции, — цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе, сказал представитель таможни.

Следующее расширение ограничений ожидается 10 августа, когда в силу вступит эмбарго Евросоюза на импорт российского угля и других видов твердого ископаемого топлива, пишет Delfi.

Литва с середины июня запретила транзит некоторых грузов в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы. Вильнюс объяснил ограничение санкциями Евросоюза, подчеркнув, что сам он не вводил никаких односторонних или дополнительных ограничений. Кремль решение Литвы по транзиту считает незаконным и нарушением «всего и вся».

После введения запрета и критики со стороны российских властей в Евросоюзе заявили, что пересмотрят директивы о санкционных мерах. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС не намерен блокировать движение между Калининградом и другими российскими регионами, а только хочет предотвратить возможный обход санкций.

Теперь Еврокомиссия готовит документ, который разрешит перевозку грузов. 27 июня его основные положения были согласованы с Литвой, но документ по-прежнему не принят. В российском МИДе считают, что «решение проблемы слишком затянулось». Если в ближайшее время ситуация не стабилизуется, Россия примет в отношении ЕС и Вильнюса жесткие меры, предупредила представитель ведомства Мария Захарова.