Минобороны заявило об уничтожении боеприпасов для HIMARS на Украине

В начале июля Минобороны отчитывалось об уничтожении двух пусковых установок HIMARS в Донбассе. Теперь Конашенков заявил об ударе по складу с боеприпасами к ним. Пентагон пообещал поставить Киеву новую партию РСЗО

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule / Zuma / ТАСС

Российские военные уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» склад оружия в Днепропетровской области Украины, где в том числе хранились боеприпасы для поставленных Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило Минобороны.

На складе в районе поселка Радушное также были снаряды к гаубицам М777 и самоходным пушкам 2С7 «Пион», утверждает представитель ведомства Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живую силу и военную технику в 156 районах. Помимо этого, заявил Конашенков, российские средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Харьковской и Херсонской областей, а также Луганской народной республики.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине РСЗО HIMARS 1 июня. Пентагон уточнял, что речь идет о пяти системах. Спустя три недели украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что комплексы прибыли в страну. 25 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вооружение уже применяют в Донбассе. 6 июля российское Минобороны отчиталось об уничтожении двух пусковых установок HIMARS.

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8 июля Пентагон объявил, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн, куда вошли четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним. В российском посольстве в США увидели в действиях Вашингтона «безудержное желание» затянуть конфликт любой ценой. Дипломаты утверждают, что Киев применяет оружие «для уничтожения городов Донбасса».

Власти Украины и США подчеркивают, что Киев использует поставляемые вооружения с целью обороны. Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, Украина заверила, что не станет использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России. Такую вероятность исключали украинский лидер Владимир Зеленский и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.