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Пентагон предоставит Киеву военную помощь на $400 млн с РСЗО HIMARS

В очередной пакет помощи, в частности, вошли четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы и др.
Системы залпового огня HIMARS
Системы залпового огня HIMARS (Фото: Global Look Press)

США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн — в него, в частности, вошли четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, сообщается на сайте Пентагона.

Помимо HIMARS американское Минобороны предоставит Киеву три тактических транспортных средства, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, а также запчасти.

В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты за последние три недели передали украинской стороне вооружений на $2,2 млрд.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал недостаточной помощь со стороны США.

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1 июля Пентагон объявил о поставках на Украину вооружений на $820 млн. Очередной пакет помощи включал дополнительные поставки снарядов для РСЗО HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. В Минобороны тогда уточнили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.

Россия неоднократно критиковала стремление западных стран вооружить Украину. Страны НАТО, по сути, вступают в «прокси-войну» с Россией, заявлял, в частности, глава российского МИДа Сергей Лавров. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — отмечал он.

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Президент Владимир Путин, говоря о передаче украинской стороне ракетных вооружений, заявлял, что цель «всей этой возни» лишь одна — «затянуть как можно дольше вооруженный конфликт».

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Теги
Елена Чернышова
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