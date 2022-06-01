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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский исключил атаку российской территории

Зеленский: Украина не собирается атаковать территорию России
«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория на Украине», — подчеркнул Зеленский, исключив атаку целей в России. В Белом доме ранее заявили о намерении поставить Киеву РСЗО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / AP)

Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России, заявил в интервью Newsmax украинский президент Владимир Зеленский.

«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория на Украине», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.: «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос».

В Белом доме анонсировали передачу Украине систем залпового огня
Политика
Фото:Mosa'ab Elshamy / AP

Президент Украины заявил, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности», которые можно обсудить, это необходимо, чтобы остановить боевые действия.

По словам Зеленского, сейчас самая тяжелая ситуация складывается на юге Украины, в Донецкой и Луганской областях: «Мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Глава государства уже говорил об очень тяжелой ситуации в Донбассе несколько дней назад, подчеркнув, что ВСУ сдерживают наступление.

Украинские власти неоднократно говорили, что страна нуждается в ракетных системах залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и М270 MLRS для обороны и ответа на удары со стороны России, однако Вашингтон отказывал Киеву в таких поставках, в том числе из-за опасений, что украинские военные могут использовать вооружение для обстрелов российской территории. С начала российской военной операции на страны Запада и НАТО поставили Киеву несколько партий оружия, но в то же время долгое время воздерживались от передачи тяжелой техники из-за опасений по поводу реакции Москвы.

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Прогнозы

Байден назвал цель США в конфликте на Украине
Политика
Джо Байден

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Киеву ракетные системы, способные достичь российской территории. На следующий день в статье для The New York Times он анонсировал поставку Киеву более современных ракетных систем и боеприпасов, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине».

В Белом доме заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $700 млн, куда войдут РСЗО M142 HIMARS. В администрации Байдена подчеркнули, что украинские военные не будут применять их для ударов по целям на территории России.

В российском МИДе предупредили, что поставки Украине вооружения, способного достичь территории России, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь потребовал от США прекратить «накачку» Украины оружием.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Военная операция на Украине поставки оружия
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