Зеленский исключил атаку российской территории

«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория на Украине», — подчеркнул Зеленский, исключив атаку целей в России. В Белом доме ранее заявили о намерении поставить Киеву РСЗО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины / AP)

Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России, заявил в интервью Newsmax украинский президент Владимир Зеленский.

«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория на Украине», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.: «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос».

Президент Украины заявил, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности», которые можно обсудить, это необходимо, чтобы остановить боевые действия.

По словам Зеленского, сейчас самая тяжелая ситуация складывается на юге Украины, в Донецкой и Луганской областях: «Мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою». Глава государства уже говорил об очень тяжелой ситуации в Донбассе несколько дней назад, подчеркнув, что ВСУ сдерживают наступление.

Украинские власти неоднократно говорили, что страна нуждается в ракетных системах залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и М270 MLRS для обороны и ответа на удары со стороны России, однако Вашингтон отказывал Киеву в таких поставках, в том числе из-за опасений, что украинские военные могут использовать вооружение для обстрелов российской территории. С начала российской военной операции на страны Запада и НАТО поставили Киеву несколько партий оружия, но в то же время долгое время воздерживались от передачи тяжелой техники из-за опасений по поводу реакции Москвы.

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Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Киеву ракетные системы, способные достичь российской территории. На следующий день в статье для The New York Times он анонсировал поставку Киеву более современных ракетных систем и боеприпасов, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине».

В Белом доме заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $700 млн, куда войдут РСЗО M142 HIMARS. В администрации Байдена подчеркнули, что украинские военные не будут применять их для ударов по целям на территории России.

В российском МИДе предупредили, что поставки Украине вооружения, способного достичь территории России, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь потребовал от США прекратить «накачку» Украины оружием.