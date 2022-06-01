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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен заявил о заверениях Киева в неприменении РСЗО по целям в России

По словам госсекретаря, Вашингтон и Киев поддерживают доверительные отношения и тот заверил, что не будет использовать ракетные вооружения против целей в России. Ранее в Белом доме сообщили, что передадут Киеву системы M142 HIMARS
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Украина пообещала США, что не будет использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов по России, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Украинцы заверили нас, что не будут применять эти системы против целей на территории России», — сказал Блинкен.

Он отметил, что между Киевом и Вашингтоном установились доверительные отношения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена сообщило, что Соединенные Штаты предоставят Киеву реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), о которых тот неоднократно просил. Они войдут в новый пакет американской военной помощи на $700 млн.

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Президент Джо Байден в статье для The New York Times написал, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву более современные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине», а также противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger и другие вооружения. При этом американский лидер подчеркнул, что США не намерены вступать в конфликт на Украине напрямую до тех пор, пока они сами или их союзники не подвергнутся нападению.

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, любые поставки оружия на Украину увеличивают риски прямого столкновения США с Россией. В Кремле, говоря о возможной передаче украинской стороне РСЗО, указали, что такие действия США «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры», а «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь». «США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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