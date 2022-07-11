Блинкен приехал в Японию из-за смерти Синдзо Абэ
Госсекретарь США Энтони Блинкен изменил маршрут заграничной поездки и приехал в Японию, чтобы лично выразить соболезнования в связи с убийством бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Блинкен находился с визитом в столице Таиланда Бангкоке. Вместо того чтобы сразу вернуться в США, Блинкен отправился в Токио и встретился с премьер-министром Фумио Кисидой. О намерении посетить Токио раннее сообщала пресс-служба Госдепа.
«Мы, американский народ, разделяем эту потерю с японским народом», — заявил Блинкен. Он назвал смерть Абэ «большой потерей» и отметил, что при нем отношения США и Японии поднялись на новый уровень.
Абэ убили 8 июля. Убийца дважды выстрелил ему в спину, когда он выступал с речью в Наре в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.
Подозреваемый в нападении 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъято самодельное оружие. Сопротивления он не оказывал и позже признался в содеянном. По его словам, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, и поэтому решил напасть на экс-премьера. На допросе Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой.
Многие мировые лидеры выразили соболезнования в связи с случившимся, в том числе президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден, британская королева Елизавета II и глава КНР Си Цзиньпин. Прощание с Абэ состоится 12 июля.