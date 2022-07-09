Похороны Абэ состоятся 12 июля в Токио

Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, умершего после покушения накануне, похоронят 12 июля в храме Дзодзе-дзи в районе Токио Минато-ку, там же днем ранее по японским обычаям пройдет отпевание, заявили в его офисе в Симоносеки в префектуре Ямагути, передает Kyodo.

Скорбящая — его жена Акиэ. В день похорон местное отделение ранее возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии в 10 утра установит стенд для возложения венков.

Утром 8 июля Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в Наре в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Несколько часов спустя он умер в больнице.

Подозреваемый в нападении 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъято самодельное оружие. Сопротивления он не оказывал и позже признался в содеянном. По его словам, Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, и поэтому решил напасть на экс-премьера. На допросе Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой.

Многие мировые лидеры выразили соболезнования в связи с случившимся, в том числе президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден, британская королева Елизавета II и глава КНР Си Цзиньпин.