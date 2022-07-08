Подозреваемый в нападении на Абэ объяснил намерение убить экс-премьера

По словам человека, задержанного по подозрению в покушении на Абэ, он был недоволен экс-премьером и хотел его убить. Сейчас политик в тяжелом состоянии находится в госпитале

Задержание подозреваемого в нападении на Синдзо Абэ (Фото: Yomiuri Shimbun / Reuters)

Мужчина, задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что хотел убить политика, так как был недоволен его политикой, передает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Подозреваемый — 41-летний житель Нары, где произошло нападение на Абэ. Его зовут Тэцуя Ямагами, в начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии, передает NHK со ссылкой на источник. Это же подтвердил источник Nihon TV.

По данным NHK, Абэ не подает признаков жизни.

В экс-премьера выстрелили во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. NHK со ссылкой на полицию пишет, что Абэ получил ранения грудной клетки и шеи.

Японские СМИ со ссылкой на экстренные службы и представителей Либерально-демократической партии сообщили, что у политика, предположительно, произошла остановка сердца, однако медики пока не сообщили о смерти Абэ.

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

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Изначально сообщалось, что выстрелы в политика производились из дробовика, однако позже полиция уточнила, что при покушении использовался пистолет. NHK со ссылкой на источник, знакомый с расследованием, сообщает, что пистолет, найденный на месте происшествия, был самодельным. Корреспондент Kyodo передавал, что ствол оружия был обмотан изолентой.

Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020-й. Он находился в должности больше, чем другие главы правительства, а также больше, чем другие лидеры Либерально-демократической партии.