Подозреваемый в нападении на Абэ объяснил намерение убить экс-премьера

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 07 июл, 15:52
Рябков сообщил о просьбе США по задержанным в боях на Украине американцам Политика, 11:16
Криптоплатформу Celsius обвинили в мошенничестве на миллионы долларов Крипто, 11:14
Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции Спорт, 11:08
Лавров ответил на отказ министров фотографироваться с ним на G20 Политика, 11:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 11:00
Что добавить в карточку товара, чтобы выбиться в топ Pro, 10:59
Курс евро к доллару упал до минимума с декабря 2002 года Инвестиции, 10:51
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Совфед запретил доступ в здания послу Британии после бойкота дипломатов Политика, 10:50
Подозреваемый в нападении на Абэ объяснил намерение убить экс-премьера Политика, 10:48
Провальный квартал для новостроек: ждать ли снижения цен к осени Недвижимость, 10:45
Легионер «Спартака» Мартинс вернулся в Россию Спорт, 10:42
Как российские компании регламентируют поведение сотрудников в соцсетях Pro, 10:41
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 10:37
Политика ,  
0 

Подозреваемый в нападении на Абэ объяснил намерение убить экс-премьера

По словам человека, задержанного по подозрению в покушении на Абэ, он был недоволен экс-премьером и хотел его убить. Сейчас политик в тяжелом состоянии находится в госпитале
Задержание подозреваемого в нападении на Синдзо Абэ
Задержание подозреваемого в нападении на Синдзо Абэ (Фото: Yomiuri Shimbun / Reuters)

Мужчина, задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что хотел убить политика, так как был недоволен его политикой, передает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Подозреваемый — 41-летний житель Нары, где произошло нападение на Абэ. Его зовут Тэцуя Ямагами, в начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии, передает NHK со ссылкой на источник. Это же подтвердил источник Nihon TV.

По данным NHK, Абэ не подает признаков жизни.

Премьер Японии назвал тяжелым состояние Абэ
Политика
Фумио Кисида

В экс-премьера выстрелили во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. NHK со ссылкой на полицию пишет, что Абэ получил ранения грудной клетки и шеи.

Японские СМИ со ссылкой на экстренные службы и представителей Либерально-демократической партии сообщили, что у политика, предположительно, произошла остановка сердца, однако медики пока не сообщили о смерти Абэ.

Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи

Изначально сообщалось, что выстрелы в политика производились из дробовика, однако позже полиция уточнила, что при покушении использовался пистолет. NHK со ссылкой на источник, знакомый с расследованием, сообщает, что пистолет, найденный на месте происшествия, был самодельным. Корреспондент Kyodo передавал, что ствол оружия был обмотан изолентой.

Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020-й. Он находился в должности больше, чем другие главы правительства, а также больше, чем другие лидеры Либерально-демократической партии.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Синдзо Абэ Япония покушение нападение
Материалы по теме
Kyodo сообщило, что Абэ не подает признаков жизни
Политика
Момент выстрела в экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Видео
Политика
В Японии сообщили о возможной остановке сердца Абэ после выстрела в спину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter