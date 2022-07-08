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Путин выразил соболезнования семье умершего от «руки преступника» Абэ

Путин назвал Синдзо Абэ «замечательным человеком» и сообщил, что регулярно общался с ним. Это был «выдающийся государственный деятель», который много сделал для развития отношений двух стран. Соболезнования также выразил Кремль
Владимир Путин и Синдзо Абэ (слева направо) в 2013 году
Владимир Путин и Синдзо Абэ (слева направо) в 2013 году (Фото: Алексей Куденко / Getty Images)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера страны Синдзо Абэ после покушения, телеграмма его жене Акиэ Абэ и матери Ёко Абэ опубликована на сайте Кремля.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — написал Путин.

Глава России передал женщинам свои соболезнования и назвал Абэ «замечательным человеком». Он отметил, что регулярно общался с политиком, а тот во время бесед «в полной мере» проявлял «свои прекрасные личные и профессиональные качества».

Синдзо Абэ умер после нападения
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Синдзо Абэ

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», — добавил Путин.

Кремль также соболезнует народу Японии в связи со смертью политика, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии, мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. <...> Мы также глубоко соболезнуем всему народу Японии», — сказал представитель Кремля.

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Абэ умер в больнице города Нара вечером 8 июля (около 11:00 мск). Политика застрелил 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. Абэ выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии, которую ранее возглавлял. По данным источников NHK и Nihon TV, в 2000-х Ямагами служил в морских силах самообороны Японии. Стрелок объяснил свой поступок тем, что ему не нравилась политика Абэ. Мужчину задержали.

Глава реанимационного отделения Медицинского университета Нары профессор Хидекен Фукусима рассказал на пресс-конференции, что экс-премьер поступил к ним в состоянии остановки сердца и умер от потери крови.

Абэ было 67 лет. Он занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах и пробыл на этом посту дольше всех своих предшественников. Бывший премьер происходил из семьи политиков и дипломатов: его дед по материнской линии был премьер-министром Японии, а отец — министром иностранных дел. Абэ начал политическую карьеру в качестве секретаря своего отца в 1982 году и ушел в отставку с поста премьера в 2020 году из-за проблем со здоровьем.

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Татьяна Зыкина
Владимир Путин Синдзо Абэ соболезнования
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