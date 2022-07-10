Подозреваемому в нападении на Абэ предъявили обвинение в убийстве

Подозреваемый в убийстве бывшего премьера Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами заявил, что перед нападением изготовил несколько видов оружия и планировал сделать бомбу

Полиция Японии передала подозреваемого в нападении на бывшего премьера Сиднзо Абэ Тэцуя Ямагами прокуратуре, ему предъявили обвинение в убийстве, сообщило NHK.

Подозреваемый признался, что перед нападением изготовил несколько видов оружия, а также пытался сделать бомбу, пишет газета Mainichi со ссылкой на источники в следственных органах.

Говоря о своих мотивах, Ямагами сообщил, что его мать сделала «огромное пожертвование» неназванной религиозной группировке, по его мнению, связанной с Абэ и на которую подозреваемый «затаил обиду», отмечает издание.

«Изначально я намеревался напасть на руководителя группы», — цитирует источник слова Ямагами. Позднее подозреваемый решил напасть на Абэ.

NHK со ссылкой на данные следствия пишет, что Ямагами прибыл к месту преступления на поезде, за час до того, как Абэ начал свое выступление в городе Нара.

Нападение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ произошло утром 8 июля в городе Нара, где он выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии. Политику дважды выстрелили в спину, он получил ранения в сердце и шею. Через несколько часов он скончался в больнице.

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На месте преступления был задержан 41-летний бывший военный Тэцуя Ямагами. Ранее он признавался, что решился напасть на Абэ, поскольку был недоволен его политикой.