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Елизавета II выразила соболезнования после убийства экс-премьера Японии

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования гражданам Японии и родственникам погибшего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ее послание опубликовала пресс-служба королевской семьи в Twitter.

«Моя семья и я были глубоко опечалены известием о неожиданной и трагической гибели бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Я с теплотой вспоминаю встречу с господином Абэ и его супругой во время их визита в Соединенное Королевство в 2016 году, — говорится в послании.

Королева также отметила, что стремление Абэ укреплять связи с Великобританией «были несомненны».

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Утром 8 июля в бывшего премьер-министра Японии дважды выстрелили, когда он выступал в городе Нара с речью в поддержку Либерально-демократической партии. Политик получил ранения в шею и сердце, у него началось внутреннее кровотечение. Издание Nikkei со ссылкой на экстренные службы писало, что у Абэ предположительно произошла остановка сердца. Спустя несколько часов экс-премьер скончался.

Полиция задержала 41-летнего Тэцуя Ямагами, который позже признался в убийстве. В начале 2000-х годов он служил в Морских силах самообороны Японии. При нападении Ямагами использовал самодельное оружие.
На допросе он заявил, что хотел убить экс-премьера, так как был недоволен его политикой.

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Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020-й. Во внешней политике он занимал жесткую линию по отношению к КНДР, пытался улучшить отношения с Китаем, добиться стратегического партнерства с Индией, а также пересмотреть положение ст. 9 Конституции Японии, которая предусматривала отказ Токио от права ведения войны и запрещала стране иметь вооруженные силы.

Что касается отношений с Россией, то экс-премьер неоднократно говорил о желании подписать с Москвой мирный договор о принадлежности Южных Курил (Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов гряды Хабомаи, которые перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, Москва же считает, что острова являются российской территорией).

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