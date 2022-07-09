Елизавета II выразила соболезнования после убийства экс-премьера Японии
Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования гражданам Японии и родственникам погибшего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ее послание опубликовала пресс-служба королевской семьи в Twitter.
«Моя семья и я были глубоко опечалены известием о неожиданной и трагической гибели бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Я с теплотой вспоминаю встречу с господином Абэ и его супругой во время их визита в Соединенное Королевство в 2016 году, — говорится в послании.
Королева также отметила, что стремление Абэ укреплять связи с Великобританией «были несомненны».
Утром 8 июля в бывшего премьер-министра Японии дважды выстрелили, когда он выступал в городе Нара с речью в поддержку Либерально-демократической партии. Политик получил ранения в шею и сердце, у него началось внутреннее кровотечение. Издание Nikkei со ссылкой на экстренные службы писало, что у Абэ предположительно произошла остановка сердца. Спустя несколько часов экс-премьер скончался.
Полиция задержала 41-летнего Тэцуя Ямагами, который позже признался в убийстве. В начале 2000-х годов он служил в Морских силах самообороны Японии. При нападении Ямагами использовал самодельное оружие.
На допросе он заявил, что хотел убить экс-премьера, так как был недоволен его политикой.
Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020-й. Во внешней политике он занимал жесткую линию по отношению к КНДР, пытался улучшить отношения с Китаем, добиться стратегического партнерства с Индией, а также пересмотреть положение ст. 9 Конституции Японии, которая предусматривала отказ Токио от права ведения войны и запрещала стране иметь вооруженные силы.
Что касается отношений с Россией, то экс-премьер неоднократно говорил о желании подписать с Москвой мирный договор о принадлежности Южных Курил (Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и группу островов гряды Хабомаи, которые перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, Москва же считает, что острова являются российской территорией).