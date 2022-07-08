Подозреваемый в убийстве Абэ признался в нападении на экс-премьера Японии
Тэцуя Ямагами, подозреваемый в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, после которого политик скончался, признался в преступлении. Об этом сообщает NHK со ссылкой на главное управление полиции префектуры Нара.
«Однозначно это сделал я», — процитировал Ямагами представитель полиции. На допросе мужчина заявил, что Абэ состоял в «определенной группе», к которой он испытывал неприязнь, и поэтому решил напасть на экс-премьера.
Утром 8 июля в Абэ дважды выстрелили в спину, когда он выступал с речью в Наре в поддержку Либерально-демократической партии. По словам медиков, политик получил ранение правой части шеи, а также сердца (в этом месте у него открылось внутреннее кровотечение). Nikkei со ссылкой на экстренные службы сообщил, что у Абэ, предположительно, произошла остановка сердца. Действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что политик находится в тяжелом состоянии. Несколько часов спустя он умер в больнице.
Ямагами задержали на месте преступления. 41-летний мужчина в начале 2000-х служил в Морских силах самообороны Японии. Ранее он признался, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой.
По данным полиции, при нападении Ямагами использовал самодельное оружие. При обысках в доме у мужчины правоохранительные органы обнаружили взрывчатые вещества и еще несколько объектов, которые могут быть самодельным оружием.
Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах.
Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования семье политика, назвал Абэ «замечательным человеком» и сообщил, что регулярно общался с ним. Это был «выдающийся государственный деятель», который много сделал для развития отношений двух стран, отметил Путин. Соболезнования выразил и американский лидер Джо Байден. «Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален известием о том, что мой друг Абэ Синдзо, бывший премьер-министр Японии, был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал», — цитирует его Reuters.