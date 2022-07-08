В Японии произошло покушение на экс-премьера Синдзо Абэ

По данным местных СМИ, в политика выстрелили во время его выступления в городе Нара. Абэ госпитализировали, нападавший задержан

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение в городе Нара, в него выстрелили, политик в больнице, сообщает японский телеканал NHK и газета The Asahi Shimbun.

Абэ выступал с речью в Наре, репортер телеканала слышал звуки, похожие на два выстрела, после чего в 11:30 (5:30 мск) политик потерял сознание. Он мог быть ранен в грудь. Экс-премьера госпитализировали, нападавшего, 40-летнего местного жителя, задержали. Nikkei пишет, что он выстрелил в спину Абэ из дробовика.

По данным полиции, которые приводит NHK, у бывшего премьер-министра остановка сердца, его транспортировали в больницу на вертолете. По словам одного из правительственных чиновников, Абэ в тяжелом состоянии, указывает телеканал.

Абэ выступал в Наре в рамках предвыборной кампании в Верхнюю палату парламента, указывает Yomiuri Shimbun, в поддержку Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял. Теперь ее председатель — нынешний глава правительства Фумио Кисида.

Абэ занимал должность премьера с 2006 по 2007-й и с 2012 по 2020-й, пробыв на этом посту дольше других за всю историю страны. Свой уход в 2020 году он объяснил проблемами со здоровьем.

Политику 67 лет. Его дед по материнской линии был один премьер-министром Японии, а отец — министром иностранных дел страны. Абэ начал политическую карьеру в качестве секретаря своего отца в 1982 году.