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Блинкен посетит Токио накануне похорон Абэ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в завершение своего азиатского турне посетит Токио, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба Госдепа.

Также Блинкен в ходе визита встретится с высокопоставленными японскими чиновниками. В сообщении отмечается, что альянс США и Японии, который, как утверждают в Госдепе, является краеугольным камнем стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, «никогда не был более прочным».

В рамках поездки, которая проходит с 6 по 11 июля, Блинкен уже посетил саммит G20 в Индонезии, также он отправится в Бангкок.

В то же время глава Минфина США Джанет Йеллен после нападения на Абэ отменила визит в порт Йокохама, по словам представителя ведомства, из уважения к смерти политика, передает Reuters. Йеллен планировала посетить порт во вторник для проведения круглого стола с лидерами бизнеса, осмотра объектов и выступления с речью. 

Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ
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Похороны Абэ состоятся 12 июля в храме Дзодзе-дзи в районе Токио Минато-ку, а днем ранее там же пройдет отпевание. Бывший японский премьер умер 8 июля после двух выстрелов в спину в ходе его выступления в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. 67-летний политик получил ранение правой части шеи и сердца, у него открылось внутреннее кровотечение.

Подозреваемого в нападении 41-летний Тэцую Ямагами задержали на месте происшествия, он не оказал сопротивления и позже признался в содеянном. NHK со ссылкой на данные следствия сообщало, что Ямагами прибыл в Нару на поезде за час до выступления Абэ. По словам задержанного, он решил напасть на экс-премьера из-за связи последнего с некой религиозной группой, в которой состояла также мать подозреваемого. Ямагами пояснил, что его мать была втянута в эту группу и пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, поскольку был недоволен его политикой.

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Ямагами предъявили обвинение в убийстве. Газета Mainichi со ссылкой на источники в следственных органах писала, что подозреваемый признался в изготовлении нескольких видов оружия перед нападением, а также попытке сделать бомбу.

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Энтони Блинкен визит Токио Синдзо Абэ соболезнование
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