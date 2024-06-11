Шойгу назвал ядерные учения России ответом на снятие ограничений для ВСУ

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Нестратегические ядерные учения России и Белоруссии являются адекватной реакцией на поддержку Украины странами Запада и получение ВСУ разрешения на удары по российской территории западным оружием, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, пишет «Российская газета».

«Кроме того, проведением учений Россия отреагировала на наращивание военного потенциала стран НАТО у границ нашей страны», — сказал бывший министр обороны.

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