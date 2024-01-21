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Политика ,  
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МИД заявил о возврате НАТО к схемам холодной войны

МИД: учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов, но Россию не запугать

Учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») означают возвращение алянса к моделям холодной войны и увеличивают риски военных инцидентов, однако Россию не запугать. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

«Проведение учений такого масштаба — 90 тысяч личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — сказал Грушко.

По словам дипломата, планируемые учения — «еще один из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России». Он отметил, что любые мероприятия такого масштаба создают ситуацию существенного увеличения риска военных инцидентов. Тем не менее Москву подобными «провокационными демонстрациями силы» впечатлить не получится, поскольку у нее есть средства, которые позволяют надежно обеспечить «безопасность и обороноспособность», подчеркнул замминистра.

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Дипломат добавил, что тренировочные мероприятия проведут, несмотря на риски для европейской безопасности, поскольку эти вопросы практически не волнуют «тех, кто верховодит в НАТО». Их основная задача — поддерживать этот «инструмент американского влияния» (НАТО — РБК), хотя борьба «за сохранение западной гегемонии в мире» уже проиграна, отметил Грушко.

Он также добавил, что учения готовятся в обстановке искусственного «психоза», когда министр обороны Германии и главнокомандующий вооруженными силами Швеции говорят своим гражданам, что европейцам необходимо готовиться к войне с Россией. Так чиновники пытаются «запугать обывателя» и оправдать «безудержный рост военных расходов».

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что Североатлантический альянс начинает на следующей неделе крупнейших за последние годы учения Steadfast Defender («Стойкий защитник»), которые продлятся до мая 2024 года. В них задействуют около 90 тыс. военнослужащих из стран НАТО, а также Швеции.

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