НАТО объявила сроки крупнейших за годы учений

В учениях примут участие около 90 тыс. военных из НАТО и Швеции. Власти Британии называли это объединением усилий альянса для защиты от угрозы со стороны России. МИД заявлял о «демонстрации силы буквально у нашего порога»

Кристофер Каволи (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе и продлятся до мая, заявил на пресс-конференции в Брюсселе главнокомандующий объединенных вооруженных сил альянса в Европе Кристофер Каволи.

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки», — сказал он (цитата по Reuters).

Каволи уточнил, что в учениях примут участие около 90 тыс. военнослужащих, среди них — войска стран НАТО и Швеции.

НАТО анонсировала учения «Стойкий защитник», который были запланированы на первую половину 2024 года, в прошлом году. Председатель военного комитета альянса Роб Бауер в октябре упоминал, что они пройдут в том числе на территории Польши.

В середине января министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщал, что Лондон отправит на учения около 20 тыс. военнослужащих. Он назвал маневры «объединением усилий наших военных с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, что обеспечит важную защиту от путинской угрозы».

МИД России называл планируемые учения «Стойкий защитник» продолжением провокационных действий со стороны альянса. «Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем «воображаемом» противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — указывали в министерстве.

Там также отметили, что альянс «на словах» заявлял, что не ищет конфронтации с Россией, а на «не деле продолжали демонстрацию силы буквально у нашего порога».