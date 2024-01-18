НАТО объявила сроки крупнейших за годы учений
Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе и продлятся до мая, заявил на пресс-конференции в Брюсселе главнокомандующий объединенных вооруженных сил альянса в Европе Кристофер Каволи.
«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки», — сказал он (цитата по Reuters).
Каволи уточнил, что в учениях примут участие около 90 тыс. военнослужащих, среди них — войска стран НАТО и Швеции.
НАТО анонсировала учения «Стойкий защитник», который были запланированы на первую половину 2024 года, в прошлом году. Председатель военного комитета альянса Роб Бауер в октябре упоминал, что они пройдут в том числе на территории Польши.
В середине января министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщал, что Лондон отправит на учения около 20 тыс. военнослужащих. Он назвал маневры «объединением усилий наших военных с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, что обеспечит важную защиту от путинской угрозы».
МИД России называл планируемые учения «Стойкий защитник» продолжением провокационных действий со стороны альянса. «Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем «воображаемом» противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают: они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — указывали в министерстве.
Там также отметили, что альянс «на словах» заявлял, что не ищет конфронтации с Россией, а на «не деле продолжали демонстрацию силы буквально у нашего порога».
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