Россия и Белоруссия начали новый этап ядерных учений

Ядерные учения проводят в целях «безусловного обеспечения суверенитета» России и Белоруссии. Они предполагают три этапа, заключающий также пройдет с участием белорусских военных

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Стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщило Минобороны России.

В ходе учебных мероприятий будут отработаны вопросы совместной подготовки частей Вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — отметили в российском оборонном ведомстве.

6 мая Минобороны России заявило о начале подготовки к учениям, на которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия. В Кремле уточнили, что поводом для маневров стали заявления западных политиков о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». На следующий день Белоруссия провела проверку готовности сил и средств носителей тактического ядерного оружия.

Замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии, начальник авиации Леонид Давидович говорил, что белорусские военные прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.

«Экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав также готов, самолеты готовы давно», — сказал Давидович 2 июня.

Начальник белорусской авиации отметил, что Минск практически ежедневно реагирует на полеты западных разведывательных самолетов вдоль своих границ.

Всего учения предполагают три фазы. Третий этап также пройдет с участием белорусских военных.

На фоне учений старший директор Совета национальной безопасности Белого дома США по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что Россия, КНДР и Китай «расширяют и диверсифицируют свои ядерные арсеналы головокружительными темпами, практически не проявляя интереса к контролю над вооружениями».

Вадди отметил, что США, возможно, придется увеличить объемы развертывания своего арсенала ядерного оружия, поскольку оно может потребоваться для сдерживания «противников» — России, Китая и КНДР.