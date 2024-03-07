Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально присоединилась к НАТО, соответствующий протокол опубликовали на сайте Госдепа США.
«Протокол вступил в силу 7 марта 2024 года», — говорится в сообщении Госдепартамента.
Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО весной 2022 года. Хельсинки присоединился к альянсу раньше Стокгольма, весной 2023 года. В начале 2024 года вступление Швеции после задержки в несколько месяцев одобрили последние две страны НАТО — Турция и Венгрия.
Президент Владимир Путин заявлял, что у Москвы будут проблемы с Финляндией из-за ее вступления в НАТО. Он пообещал в связи с решением Хельсинки создать Ленинградский военный округ (наряду с Московским появился в конце февраля) и концентрировать там определенные воинские подразделения.
Пообещали российские власти и ответ на вступление в НАТО Швеции, объясняя это необходимостью купирования угроз. В Кремле указывали, что решение Стокгольма несет негативные последствия для безопасности России.
Financial Times писала, что Швеция будет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией. Ее вступление в альянс позволит улучшить морское снабжение Эстонии, Латвии, Литвы в случае потенциального конфликта за счет шведского острова Готланд, который находится на расстоянии 200 км от Латвии, отмечало издание.
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