На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24

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Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в литовском порту в Клайпеде, сообщила пресс-служба Вооруженных сил Польши.

«В этом году участие принимают более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, а также 9 тыс. солдат», — отметили в оборонном ведомстве.

Сценарий учений предусматривает мероприятия, связанные с моделируемым конфликтом между вымышленными странами, а сами учения носят оборонительный характер.

В учениях примут участие 20 стран НАТО, в том числе Турция, США и Германия. Швеция регулярно участвовала в Baltops, но в текущем мероприятии впервые будет в качестве государства, непосредственно входящего в Североатлантический альянс.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что масштабные учения НАТО — угроза для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей. Пресс-секретарь отметил, что альянс «несколько десятилетий» двигает свою военную инфраструктуру к российским границам.

В российском МИДе назвали учения возвратом к моделям холодной войны, когда военное планирование и ресурсы «затачиваются на конфронтацию с Россией».