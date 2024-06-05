На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24
Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 начались в литовском порту в Клайпеде, сообщила пресс-служба Вооруженных сил Польши.
«В этом году участие принимают более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, а также 9 тыс. солдат», — отметили в оборонном ведомстве.
Сценарий учений предусматривает мероприятия, связанные с моделируемым конфликтом между вымышленными странами, а сами учения носят оборонительный характер.
В учениях примут участие 20 стран НАТО, в том числе Турция, США и Германия. Швеция регулярно участвовала в Baltops, но в текущем мероприятии впервые будет в качестве государства, непосредственно входящего в Североатлантический альянс.
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что масштабные учения НАТО — угроза для России, поэтому Москва принимает соответствующие меры для противостояния ей. Пресс-секретарь отметил, что альянс «несколько десятилетий» двигает свою военную инфраструктуру к российским границам.
В российском МИДе назвали учения возвратом к моделям холодной войны, когда военное планирование и ресурсы «затачиваются на конфронтацию с Россией».
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года